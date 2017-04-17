Как купить квартиру в Уфе в районе горсовета от 52 тысяч рублей за кв. м

Предпочитаете тихую и размеренную жизнь, но при этом стремитесь оставаться в гущи городских событий? Квартира в современном жилом комплексе, строящемся из красного керамического кирпича в географическом центре Уфы, станет отличным решением жилищного вопроса.
Два новых дома уже полюбившегося уфимцами жилого комплекса «Эрмитаж Горсовет» – это классика современного жилищного строительства. Группа Компаний «Госстрой» предлагает квартиры в доме комфорт-класса с видом на тихий двор или живописный лес. Будущих новоселов здесь ждут эффективные планировки, надежные и долговечные вентилируемые фасады, облицованные качественным и эстетичным керамогранитом, а также богатая инфраструктура придомовой территории, включающей детские площадки, подземно-надземный паркинг, видеонаблюдение и шлагбаум.
Купить квартиру в одном из двух новых домов (Секциях №4 и №5) ЖК «Эрмитаж Горсовет» можно от 52 тыс. руб. за кв. м. Застройщик предлагает удобные и выгодные программы приобретения: ипотеку без первого взноса, беспроцентную рассрочку до конца строительства и программу «трейд-ин», позволяющую обменять имеющееся жилье на новую комфортную квартиру.
По вопросам покупки квартир в ЖК «Эрмитаж Горсовет» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте.