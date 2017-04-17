Как купить квартиру в Уфе в районе горсовета от 52 тысяч рублей за кв. м

Два новых дома уже полюбившегося уфимцами жилого комплекса «Эрмитаж Горсовет» – это классика современного жилищного строительства. Группа Компаний «Госстрой» предлагает квартиры в доме комфорт-класса с видом на тихий двор или живописный лес. Будущих новоселов здесь ждут эффективные планировки, надежные и долговечные вентилируемые фасады, облицованные качественным и эстетичным керамогранитом, а также богатая инфраструктура придомовой территории, включающей детские площадки, подземно-надземный паркинг, видеонаблюдение и шлагбаум.