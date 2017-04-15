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В Уфе сын обнаружил труп матери, задушенной сожителем

15 апреля 2017, 10:56
Тело погибшей пролежало в квартире три дня.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, 13 апреля в квартире одного из домов Кировского района Уфы было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Как выяснилось позже, тело пролежало в квартире три дня.

Ночью 10 апреля 43-летний мужчина, который находился у своей сожительницы 57 лет, задушил ее после взаимных претензий. Ее тело обнаружил сын 13 апреля, обеспокоенный тем, что мама не выходит на связь. В отношении 43-летнего уфимца возбуждено уголовное дело - ему уже предъявлено обвинение. Нападавший заключен под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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