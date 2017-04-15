В Уфе сын обнаружил труп матери, задушенной сожителем

Ночью 10 апреля 43-летний мужчина, который находился у своей сожительницы 57 лет, задушил ее после взаимных претензий. Ее тело обнаружил сын 13 апреля, обеспокоенный тем, что мама не выходит на связь. В отношении 43-летнего уфимца возбуждено уголовное дело - ему уже предъявлено обвинение. Нападавший заключен под стражу.