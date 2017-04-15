В Башкирии сельчан регулярно топит водой из-за канавы

Сейчас же, 10 апреля, у нас случился искусственный потоп. Везде начала таять вода, пошла по этой канаве, пришла на наш огород. Мама начала звонить в ЖКХ, объяснила ситуацию, в ответ мы услышали: "Вы совсем обленились, берите лопаты и чистите сами". Звонили главе администрации села, он приходил к нам, видел всю эту ситуацию и сказал, что сейчас он сделать ничего не может. К вечеру вода спала. 11 апреля после обеда снова пришла вода, теперь уже захватывая большую территорию, вода пришла в баню, в сарай, свинарник. Вода шла три-четыре дня, и каждый день шла через наши огороды. Никакой реакции и никаких мер от администрации нет и не было. Родители в отчаянии - какой урожай у нас будет?Зифа Тляумбетова