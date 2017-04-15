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В Башкирии планируется провести крупный концерт в недостроенном здании

15 апреля 2017, 14:37
Насколько безопасно проводить мероприятие в таком месте остается только догадываться.

В Нефтекамск 20 апреля приезжает известный татарский исполнитель Салават Фатхетдинов, которому предстоит выступить в недостроенном здании МФК «Урал» на улице Парковой, 18, сообщает «Пятница-Нефтекамск».

Такой подарок на свой день рождения решил сделать предприниматель, но есть нюанс - сдача объекта, в котором, судя по афише, пройдет концерт, запланирована только на четвертый квартал 2018 года. Насколько опасно находиться большому количеству людей в недостроенном здании неизвестно, а билеты на концерт находятся в свободной продаже.

Представителю популярного певца Салавата Фатхетдинову пообещали закончить строительство здания к началу концерта.

Строительство здания не завершено, в эксплуатацию оно не введено и разрешение на ввод в эксплуатацию администрация города не выдавала. Проведение концерта в недостроенном здании представляет угрозу жизни и здоровью граждан в том числе для несовершеннолетних детей, которые могут присутствовать на концерте вместе с родителями. К тому же недостроенный объект представляет опасность с точки зрения антитеррористической защищенности, поскольку недостроенное здание не оборудовано средствами необходимой защиты, отсутствуют средства пожарной сигнализации.Старший помощник прокурора Нефтекамска Вадим Карамов

Прокуратура Нефтекамска направила предостережение в адрес владельца здания о недопустимости нарушения закона. Жителей города настоятельно просят воздержаться от посещения концерта.

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