В Башкирии планируется провести крупный концерт в недостроенном здании

Строительство здания не завершено, в эксплуатацию оно не введено и разрешение на ввод в эксплуатацию администрация города не выдавала. Проведение концерта в недостроенном здании представляет угрозу жизни и здоровью граждан в том числе для несовершеннолетних детей, которые могут присутствовать на концерте вместе с родителями. К тому же недостроенный объект представляет опасность с точки зрения антитеррористической защищенности, поскольку недостроенное здание не оборудовано средствами необходимой защиты, отсутствуют средства пожарной сигнализации.Старший помощник прокурора Нефтекамска Вадим Карамов