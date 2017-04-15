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Уфимцы сыграли вничью на выезде в Перми

15 апреля 2017, 16:00
Матч закончился со счетом 1:1.

Первая половина игры не изобиловала опасными моментами. Уфе немного повезло, Иван Обляков поборолся за мяч и заработал угловой на 34 минуте матча. Навес - и автогол записывают на счет Януша Гола. 1:0 - Уфа выходит вперед. - Гол забил автогол, - тут же рождается фраза у болельщиков команды гостей. Пермяки попытались отыграться, но до перерыва счет на табло остался без изменений.

Второй тайм прошел так, как и ожидалось. Хозяева поля наращивали давление на ворота Беленова, был опасный удар Бодула на 57 минуте который отразила перекладина, вообще пермяки больше атаковали и создавали опасные моменты. И на 89 минуте все-таки добились своего, гол забил Бодул. 1:1 - ничья на выезде.

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