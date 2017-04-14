mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе может решиться вопрос сноса «хрущевок»

14 апреля 2017, 08:50
Рустэм Хамитов в эфире телеканала БСТ поддержал федеральную тему сноса «хрущевок». Напомним, что в Москве властями уже принято принципиальное решение на этот счет и ведется большая работа с жителями этих домов

- Вопрос назрел, решить его очень дорого, но потихоньку начинать тему сноса пятиэтажек конца 50-х, начала 60-х годов нужно и можно. Я сам почти 20 лет прожил в «хрущёвке» на пятом этаже и знаю, что это такое. Наши жители заслуживают хорошего, комфортабельного, современного жилья, оборудованного и лифтами, и пандусами для инвалидов, и всем необходимым набором для комфортной хорошей жизни. Если проявим характер и определенную смелость, может быть, мы даже посмотрим по паре-тройке объектов. А потом, глядишь, начнет колесо крутиться и, возможно, какой-то масштаб эта программа и приобретет. Было бы хорошо, если бы нас поддержали федеральные органы, как они это делают в сносе аварийного и ветхого жилья. Тоже сложная тема, но она решается, и вопрос сноса «хрущёвок», я думаю, тоже решится, - отметил Рустэм Хамитов.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48