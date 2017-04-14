В Уфе может решиться вопрос сноса «хрущевок»

- Вопрос назрел, решить его очень дорого, но потихоньку начинать тему сноса пятиэтажек конца 50-х, начала 60-х годов нужно и можно. Я сам почти 20 лет прожил в «хрущёвке» на пятом этаже и знаю, что это такое. Наши жители заслуживают хорошего, комфортабельного, современного жилья, оборудованного и лифтами, и пандусами для инвалидов, и всем необходимым набором для комфортной хорошей жизни. Если проявим характер и определенную смелость, может быть, мы даже посмотрим по паре-тройке объектов. А потом, глядишь, начнет колесо крутиться и, возможно, какой-то масштаб эта программа и приобретет. Было бы хорошо, если бы нас поддержали федеральные органы, как они это делают в сносе аварийного и ветхого жилья. Тоже сложная тема, но она решается, и вопрос сноса «хрущёвок», я думаю, тоже решится, - отметил Рустэм Хамитов.