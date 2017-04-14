В Москве обсудили необходимость страхования спортсменов

Его коллега по цеху вице-президент «АльфаСтрахования» Алексей Елохин подошёл к обсуждению вопроса более детально. В качестве основного примера пользы полисов он привёл вполне распространённый случай, когда клуб подписывает с игроком гарантированный контракт (игроку оплачивается гарантированная часть вознаграждения независимо от того, играет он или сидит на скамейке), а игрок в первых же матчах получает травму. По мнению Елохина, именно в этом случае и может пригодится страховка, клубы, страхуя своих игроков, могут минимизировать финансовые риски.