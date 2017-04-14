В Москве обсудили необходимость страхования спортсменов

В Москве обсудили проблемы страхования в профессиональном спорте. В встрече, прошедшей в редакции «Советского спорта», старейшего спортивного издания страны приняли участие профессиональные спортсмены и страхователи. Дискуссия на тему «Страхование в профессиональном спорте» стала частью проекта «Советский спорт: спорт и бизнес».
Все участники встречи, среди которых стоит отметить представителя ЦСКА Марину Купцову и вице-президента компании «Альфа-страхование» Алексея Елохина, сошлись во мнении, что страхование спортсменов в России необходимо развивать, и это будет одинаково выгодно как спортивным федерациям, так и самим спортсменам, и клубам, за которые они выступают.
Разошлись присутствующие только в методах исполнения столь важной задачи. По мнению директора Центра корпоративного страхования ООО СК «Альянс Жизнь» Ивана Командного, спортивным федерациям и лигам, проводящим соревнования в России, необходимо сделать обязательным условием страхование игроков от потери трудоспособности, только так страховые компании придут на рынок и смогут выставить адекватные цены.
Его коллега по цеху вице-президент «АльфаСтрахования» Алексей Елохин подошёл к обсуждению вопроса более детально. В качестве основного примера пользы полисов он привёл вполне распространённый случай, когда клуб подписывает с игроком гарантированный контракт (игроку оплачивается гарантированная часть вознаграждения независимо от того, играет он или сидит на скамейке), а игрок в первых же матчах получает травму. По мнению Елохина, именно в этом случае и может пригодится страховка, клубы, страхуя своих игроков, могут минимизировать финансовые риски.
Вице-президент союза ММА России Борис Бурзиев считает, что не лиги и федерации должны предпринимать какие-то действия, а именно страховщики.
- В MMA максимальные страховые коэффициенты. Я считаю, что в России нет сложившегося рынка, происходит структурное отставание, не хватает кадров, нет специалистов. Необходимо более детально исследовать рынок, начать торговаться, снизить коэффициент и получить адекватное предложение от страховых компаний, - считает Бурзиев. - В таком случае спортсмены сами пойдут покупать полисы.