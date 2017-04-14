В Кумертау разнорабочий задавил насмерть своего работодателя

- Установлено, что предполагаемый виновник аварии не имел водительских прав, - уточнили в МВД по Башкирии. – Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано двенадцать дорожно-транспортных происшествий. В них два человека погибли, одиннадцать получили травмы.