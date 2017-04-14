В Кумертау разнорабочий задавил насмерть своего работодателя

Вчера, 13 апреля, в башкирском городе Кумертау днем на улице Кирова произошло ДТП со смертельным исходом. 55-летний местный житель, управляя «УАЗ Патриот Карго», совершил наезд на 39-летнего мужчину, который впоследствии скончался в больнице, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Горе-водитель сначала наехал на пешехода, затем - на припаркованную «Тойоту Ленд Крузер 200» и на «Ладу Нива», а позже скрылся с места происшествия.
Как оказалось, погибший был работодателем водителя, водитель работал разнорабочим, а за руль его посадил его же начальник, владевший автомобилем.
- Установлено, что предполагаемый виновник аварии не имел водительских прав, - уточнили в МВД по Башкирии. – Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано двенадцать дорожно-транспортных происшествий. В них два человека погибли, одиннадцать получили травмы.