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В Башкирии три человека погибли при пожаре в сельском доме

14 апреля 2017, 11:17
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сегодня ночью, 14 апреля, в результате пожара в Татышлинском районе Башкирии, обнаружено три трупа, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Следователи организовали проверку по этому факту.

Возгорание произошло в одном из домов села Буль-Кайпаново. В ходе тушения пожара обнаружено три тела – 56-летнего хозяина дома, его 25-летнего сына и их 62-летнего знакомого. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Место происшествия уже осмотрели. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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