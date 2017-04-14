В Башкирии три человека погибли при пожаре в сельском доме

Возгорание произошло в одном из домов села Буль-Кайпаново. В ходе тушения пожара обнаружено три тела – 56-летнего хозяина дома, его 25-летнего сына и их 62-летнего знакомого. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.