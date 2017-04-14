В Башкирии три человека погибли при пожаре в сельском доме

Сегодня ночью, 14 апреля, в результате пожара в Татышлинском районе Башкирии, обнаружено три трупа, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Следователи организовали проверку по этому факту.
Возгорание произошло в одном из домов села Буль-Кайпаново. В ходе тушения пожара обнаружено три тела – 56-летнего хозяина дома, его 25-летнего сына и их 62-летнего знакомого. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Место происшествия уже осмотрели. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза.