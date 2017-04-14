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Уфимский лимонарий останется на своём месте - Камалетдинов

14 апреля 2017, 10:00
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Заместитель генерального директора СУ-10, ведущего стройку по соседству, рассказал подробности спора с руководством лимонария.

Уфимскому лимонарию не грозит снос или переезд, даже если юристы опытного хозяйства проиграют суд. По словам заместителя генерального директора СУ-10 Эдуарда Камалетдинова, компания не претендует на участок, где стоят теплицы. Су-10 строит жилой комплекс по соседству с лимонарием.

- Мы очень удивились, увидев в СМИ заголовки о сносе лимонария, - прокомментировал ситуацию в ходе медиаланча Эдуард Камалетдинов. - Дело в том, что забор лимонария стоит на участке, где мы строим, по сути речь о полосе шириной в 3-4 метра, для нас они имеют значение. А у лимонария там дикорастущие растения, береза, тополь.

Так же Камалетдинов отметил, что те дома, которые уже возводятся, не имеют отношения к спору с лимонарием.

- Кто-то распустил слухи, что якобы участок арестован, а счета наши заморожены, это всё не правда, мы всегда строим только на законных основаниях, - уточнил Камалетдинов.

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#Новости#Лимонарий#Медиаланч#Константин Климов#Общество
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