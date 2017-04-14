Уфимский лимонарий останется на своём месте - Камалетдинов

- Мы очень удивились, увидев в СМИ заголовки о сносе лимонария, - прокомментировал ситуацию в ходе медиаланча Эдуард Камалетдинов. - Дело в том, что забор лимонария стоит на участке, где мы строим, по сути речь о полосе шириной в 3-4 метра, для нас они имеют значение. А у лимонария там дикорастущие растения, береза, тополь.