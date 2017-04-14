Уфимский лимонарий останется на своём месте - Камалетдинов

Уфимскому лимонарию не грозит снос или переезд, даже если юристы опытного хозяйства проиграют суд. По словам заместителя генерального директора СУ-10 Эдуарда Камалетдинова, компания не претендует на участок, где стоят теплицы. Су-10 строит жилой комплекс по соседству с лимонарием.
- Мы очень удивились, увидев в СМИ заголовки о сносе лимонария, - прокомментировал ситуацию в ходе медиаланча Эдуард Камалетдинов. - Дело в том, что забор лимонария стоит на участке, где мы строим, по сути речь о полосе шириной в 3-4 метра, для нас они имеют значение. А у лимонария там дикорастущие растения, береза, тополь.
Так же Камалетдинов отметил, что те дома, которые уже возводятся, не имеют отношения к спору с лимонарием.
- Кто-то распустил слухи, что якобы участок арестован, а счета наши заморожены, это всё не правда, мы всегда строим только на законных основаниях, - уточнил Камалетдинов.