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Знания уфимцев о мире проверят на «Всероссийской лабе»

13 апреля 2017, 14:03
Знания проверят в семи "лабораториях" Уфы.

22 апреля в 12:00 пройдет аналог «Тотального диктанта» - Всероссийская лабораторная работа, только проверяться там будет не грамотность, а знания о мире.

Участники акции – лаборанты, ведущие – заведующие лабораториями или «завлабы», а площадка, само собой, лаборатория. Главная «Лаба» пройдет на Кирова, 15 в Академии наук РБ, где ведущие ученые республики не только будут проверять знания, но и охотно делиться ими с «лаборантами». Также лабораторные работы пройдут по следующим адресам:

1. Уфимский научный центр РАН (пр. Октября, д. 71);

2. Уфимский государственный нефтяной технический университет (ул. Космонавтов, д. 1);

3. Архитектурно-строительный институт УГНТУ (ул. Менделеева, д. 195);

4. Музей занимательных наук «Интеллектус» (ул. Менделеева, 205а);

5. Инженерный лицей №83 им. М. С. Пинского (ул. Пинского, д. 12);

6. Республиканский детский образовательный технопарк (ул. Кирова, д. 43).

Для участия необходимо зарегистрироваться вот здесь. Ответить на 20 вопросов за час приглашаются участники старше 15 лет.

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