Знания уфимцев о мире проверят на «Всероссийской лабе»

Участники акции – лаборанты, ведущие – заведующие лабораториями или «завлабы», а площадка, само собой, лаборатория. Главная «Лаба» пройдет на Кирова, 15 в Академии наук РБ, где ведущие ученые республики не только будут проверять знания, но и охотно делиться ими с «лаборантами». Также лабораторные работы пройдут по следующим адресам: