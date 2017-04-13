В Уфе произошла утечка нефтепродуктов, угрозы распространения нет

Жители домов, находящихся у просёлочной дороги, идущей к месту врезки, в своих показаниях говорили об автоцистерне, несколько раз проезжавшей по деревне в ночное время. Тогда полицейским не удалось задержать виновных по горячим следам, после этого МВД не сообщало о ходе расследования.