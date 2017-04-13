В Уфе произошла утечка нефтепродуктов, угрозы распространения нет

12 апреля в Уфе рядом с проезжей частью Бирского тракта было обнаружено маслянистое пятно. В «Службу спасения 112» об этом сообщили в 18.20 по местному времени. Прибывшие на место спасатели информацию подтвердили.
По предварительным данным, нефтепродукт попал в придорожный овраг с территории промывочно-пропарочной станции «Черниковка-Восточная» ОАО «РЖД».
Как уточнили в «Службе спасения 122», угрозы для распространения пятна нет. Уже взяты пробы грунта для проведения анализа. Спасатели установили на месте боновые заграждения, обрабатывают загрязненную поверхность сорбентом.
- Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Ситуация находится под контролем, угрозы для жизни и здоровья людей нет, - сообщили в Службе спасения.
Напомним, в июне прошлого года вблизи деревни Сергеевка Уфимского района произошла авария на конденсатопроводе, принадлежащем ООО «Газпром Оренбург Добыча». Тогда в грунт вылилось большое количество газового конденсата, используемого для производства автомобильных масел и других жидкостей для двигателей.
Жителям деревни пришлось оставить свои дома из-за едкого запаха, более десяти человек обратились к врачам. Им были поставлены диагнозы, связанные с обострением хронических заболевания. Тогда причиной прорыва стала незаконная врезка в трубу, выполненная для хищения нефтепродукта.
Жители домов, находящихся у просёлочной дороги, идущей к месту врезки, в своих показаниях говорили об автоцистерне, несколько раз проезжавшей по деревне в ночное время. Тогда полицейским не удалось задержать виновных по горячим следам, после этого МВД не сообщало о ходе расследования.