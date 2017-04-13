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В Уфе четвёртый месяц ищут 18-летнего парня

13 апреля 2017, 13:56
Следственный комитет просит уфимцев оказать содействие в поисках.

Управление следственного комитета по Башкирии обратилось к уфимцам с просьбой оказать помощь в поисках 18-летнего Никиты Ожегова.

25 декабря парень ушёл из дома в микрорайоне Сипайлово и до сих пор не вернулся.

На вид молодому человеку 18-20 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы пухлые, имеется родинка над губой.

Был одет в куртку болоньевую в темно-синюю клетку, шапку вязаную чёрную, джинсы синие, кроссовки чёрные с белыми полосками. При себе имел сумку чёрного цвета.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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