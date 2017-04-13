В Уфе четвёртый месяц ищут 18-летнего парня

Управление следственного комитета по Башкирии обратилось к уфимцам с просьбой оказать помощь в поисках 18-летнего Никиты Ожегова.
25 декабря парень ушёл из дома в микрорайоне Сипайлово и до сих пор не вернулся.
На вид молодому человеку 18-20 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы пухлые, имеется родинка над губой.
Был одет в куртку болоньевую в темно-синюю клетку, шапку вязаную чёрную, джинсы синие, кроссовки чёрные с белыми полосками. При себе имел сумку чёрного цвета.