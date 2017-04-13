В Башкирии во время пожара в пятиэтажке погибли мать с сыном

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту гибели двух человек в пожаре в Салавате. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:23 местного времени вчера, 12 апреля, на место прибыли три единицы техники и семь пожарных. В ходе тушения пришлось эвакуировать пятерых жильцов дома.
- Возгорание произошло в одной из квартир дома на улице Уфимской города Салавата. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух жильцов дома: 86-летней хозяйки и ее 53-летнего сына. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.