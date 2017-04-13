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В Башкирии готовят "зеленые" маршруты для жителей восточных стран

13 апреля 2017, 14:25
На создание экотуристических маршрутов потратят около 20 миллионов рублей.

Как сообщает Ufa-Room, ссылаясь на госкомитет республики по предпринимательству и туризму, сейчас Башкирию готовят к притоку туристов из Китая, Ирана и других восточных стран. Дело в том, что очень скоро для жителей этих стран будет введен безвизовый режим.

Сотрудники комитета вместе с созданием общего бренда региона разрабатывают «зеленый маршрут», по которому жители восточных стран смогут безвизово передвигаться. За три года планируется потратить около 20 миллионов рублей. Комитет также планирует привлечь инвесторов для развития региона.

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#Новости#Злата Зукович#Экономика
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