В Башкирии готовят "зеленые" маршруты для жителей восточных стран

Как сообщает Ufa-Room, ссылаясь на госкомитет республики по предпринимательству и туризму, сейчас Башкирию готовят к притоку туристов из Китая, Ирана и других восточных стран. Дело в том, что очень скоро для жителей этих стран будет введен безвизовый режим.