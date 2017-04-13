ГК «Госстрой» получила членство в Гильдии управляющих и девелоперов России

Группа компаний «Госстрой» стала первым уфимским застройщиком, вступившим в НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов». За несколько лет успешной работы на рынке строящегося жилья республики из молодой, амбициозной и целеустремленной компании «Госстрой» перешел в статус одного из крупнейших застройщиков Башкортостана, реализовавший более 10 проектов как жилой, так и коммерческой недвижимости.
– Для нас членство в Российской гильдии управляющих и девелоперов является еще одним шагом на пути к реализации главной миссии нашего строительного холдинга - повысить уровень качества и доступности современного жилья для жителей республики, - комментирует представитель ГК «Госстрой» Ян Фельдман.
- Через свою деятельность и деятельность своих членов Российская гильдия управляющих и девелоперов (РГУД) стремится оказывать позитивное влияние на развитие рынка недвижимости России, повышение его прозрачности и, как следствие, инвестиционной привлекательности, - добавил он. - Создавая комфортную бизнес-среду для предприятий, расположивших свой бизнес на площадях коммерческой недвижимости, управляемой нашими компаниями, некоммерческое партнерство способствует повышению эффективности их работы, что, в свою очередь, является одним из важных элементов экономического роста России.