ГК «Госстрой» получила членство в Гильдии управляющих и девелоперов России

- Через свою деятельность и деятельность своих членов Российская гильдия управляющих и девелоперов (РГУД) стремится оказывать позитивное влияние на развитие рынка недвижимости России, повышение его прозрачности и, как следствие, инвестиционной привлекательности, - добавил он. - Создавая комфортную бизнес-среду для предприятий, расположивших свой бизнес на площадях коммерческой недвижимости, управляемой нашими компаниями, некоммерческое партнерство способствует повышению эффективности их работы, что, в свою очередь, является одним из важных элементов экономического роста России.