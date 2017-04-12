В Уфе назначен новый директор санатория «Зеленая роща»

В одном из крупнейших санаториев Башкирии – «Зеленой роще» произошла смена руководства, сообщает портал ПроУфу. Новым руководителем предприятия стал депутат Госсобрания Башкирии, бывший руководитель гостиничного комплекса «Башкортостан» Фиал Байтеряков. Предыдущий руководитель Энвир Салахов возглавил Врачебно-физкультурный диспансер.
Санаторий «Зеленая роща» находится в Уфе. В здравнице реализуются программы кардио- и нейрореабилитации. В прошлом году санаторий был преобразован из государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество. Предприятие внесено в республиканский прогнозный план приватизации госимущества.
Фиал Байтеряков родился в сентябре 1961 года в поселке Приютово (Башкирия). Окончил Башкирский государственный медицинский институт, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.
Трудовую деятельность начал в 1978 году электрослесарем в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. В 1984–1992 годах работал врачом-стоматологом, ортопедом-стоматологом. В 1992–1995 годах – уполномоченный РИКБ «Башкредитбанк» по Кармаскалинскому району, управляющий чековым инвестиционным фондом «Нива». В 1995–2000 годах – директор ИЧП «Центр Нагатинский затон». В 2000–2010 годах – коммерческий директор Кармаскалинского райПО, директор ООО «Урал-Холдинг», заместитель директора ООО «Эльраф-Ойл», директор ООО «Корус-Уфа», генеральный директор гостиничного комплекса «Президент Отель», генеральный директор ГК «ТрансОтель» в городе Екатеринбурге. В 2010–2011 годах – помощник руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан. С 2011 года по настоящее время работал генеральным директором ГК «Башкортостан».