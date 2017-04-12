В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Ночью и днем ожидается небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1,+4°, в горных районах до -7°, днем +6,+11°. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000м.