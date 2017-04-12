В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Управление МЧС по Башкирии объявило о том, что в четверг 13 апреля в республике ожидается ухудшение погодных условий – объявлено штормовое предупреждение.
Ночью и днем ожидается небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1,+4°, в горных районах до -7°, днем +6,+11°. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000м.
МЧС рекомендует, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами, пешеходам быть внимательными на проезжей части, а водителям – снизить скоростной режим.