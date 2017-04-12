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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

12 апреля 2017, 16:35
Ухудшение погодных условий ожидается 13 апреля.

Управление МЧС по Башкирии объявило о том, что в четверг 13 апреля в республике ожидается ухудшение погодных условий – объявлено штормовое предупреждение.

Ночью и днем ожидается небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1,+4°, в горных районах до -7°, днем +6,+11°. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000м.

МЧС рекомендует, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами, пешеходам быть внимательными на проезжей части, а водителям – снизить скоростной режим.

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#Новости#Башкирия#Штормовое предупреждение#Ольга Корзик#Общество
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