В Башкирии мужчина избил председателя сельсовета из-за уговоров на аборт

Беременная Ирина несколько раз обращалась к врачам с кровотечениями – доктора ставили ей диагноз «угроза выкидыша» и рекомендовали сделать аборт. Женщина не послушала медиков, и тогда к ней выехали сотрудники общественной инспекции по профилактике правонарушений несовершеннолетними. Во время уговоров супруг женщины не выдержал и накинулся на главу сельсовета – начал ее бить и душить. Дерущихся разняли полицейские.