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В Башкирии мужчина избил председателя сельсовета из-за уговоров на аборт

12 апреля 2017, 12:55
Она уговаривала односельчанку прервать беременность.

В селе Никольское в Башкирии супруг 31-летней женщины Валерий избил главу сельсовета и коллегу за то, что чиновники уговаривали женщину сделать аборт, сообщает Life.ru.

Беременная Ирина несколько раз обращалась к врачам с кровотечениями – доктора ставили ей диагноз «угроза выкидыша» и рекомендовали сделать аборт. Женщина не послушала медиков, и тогда к ней выехали сотрудники общественной инспекции по профилактике правонарушений несовершеннолетними. Во время уговоров супруг женщины не выдержал и накинулся на главу сельсовета – начал ее бить и душить. Дерущихся разняли полицейские.

У 31-летней беременной есть ребенок – 16-летняя девочка, которая год как живет в детском доме.

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