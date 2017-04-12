Геополитика выходит на первый план

Кроме новостей от политиков и в частности встречи глав внешнеполитических ведомств США и России для обсуждения обстановки в Сирии в течение недели пройдет ряд выступлений представителей различных мировых центробанков, и будут опубликованы несколько важных макроэкономических отчетов. Вечером в понедельник выступила глава ФРС Джанет Йеллен, от которой, как всегда, ждут новых подробностей в отношении учетной ставки и возможного сокращения баланса ФРС, что может оказать значительное влияние на доллар.