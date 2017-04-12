Геополитика выходит на первый план

- После неожиданного ракетного удара с американских кораблей по военной базе правительственных войск в Сирии геополитическая обстановка в мире накалилась, - отметил Максим Саттаров. - Публикация противоречивых данных по занятости в США также послужила поводом для роста волатильности на валютном рынке. При этом стоит отметить, что в целом финансовые рынки относительно спокойно восприняли возникшие обстоятельства.
Первоначальный спрос на безопасные активы - золото и японскую иену - снизился. В течение суток они отыграли назад за счет покупок доллара по итогам отчета по занятости. Индекс доллара DXY ICE преодолел уровень 101 и консолидируется около отметки 101,25. Основная валютная пара - евро/доллар консолидируется ниже уровня 1,06, что создает предпосылки для ее дальнейшего движения вниз в направлении 1,05. Пара доллар/иена закрепляется выше 111,00, и после некоторого коррекционного отката может продолжить рост в направлении 112,25.
Кроме новостей от политиков и в частности встречи глав внешнеполитических ведомств США и России для обсуждения обстановки в Сирии в течение недели пройдет ряд выступлений представителей различных мировых центробанков, и будут опубликованы несколько важных макроэкономических отчетов. Вечером в понедельник выступила глава ФРС Джанет Йеллен, от которой, как всегда, ждут новых подробностей в отношении учетной ставки и возможного сокращения баланса ФРС, что может оказать значительное влияние на доллар.
Для российского рубля сейчас на первом плане - геополитические события.
На неделе состоится заседание министров финансов G7 (Большой семерки) с обсуждением развития сирийского конфликта. США также заявили о возможном ужесточении санкций в отношении России, которая, по их мнению, также несет ответственность за применение химического оружия в Сирии.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный ранее визит в Москву. Поэтому встреча министров иностранных дел Тиллерсона и Лаврова будет иметь основополагающее значение для дальнейшего развития ситуации.
Рублевые активы находятся под давлением, стоимость доллара на локальном рынке растет, даже несмотря на то, что нефть активно покупается, что обычно приводит к укреплению рубля. Пока же рубль находится под воздействием геополитических рисков и желания заработать в условиях высокой ставки в РФ.
Существует высокая вероятность укрепления доллара в направлении 58 рублей. В середине недели ОПЕК публикует свой ежемесячный отчет с информацией о состоянии нефтяного рынка и факторах влияния. Кроме того, в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) публикует данные по запасам, а в конце недели выйдет отчет по динамике буровых установок в США.