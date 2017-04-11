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В Уфе автомобильный аккумулятор взорвался во время зарядки

11 апреля 2017, 12:46
Работник автосервиса получил множество травм.

Со слесарем по ремонту автомобилей ООО «Сервис-Мастер» произошел несчастный случай, связанный с производством, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по республике.

Автомобильный аккумулятор взорвался, когда мужчина его заряжал. Работник получил контузию глазного яблока тяжелой степени, эрозию роговицы, рваную рану верхнего века и другие травмы.

Причиной несчастного случая стало неприменение работником средств индивидуально защиты и недостаточный контроль со стороны ответственных лиц. Виновных оштрафовали на общую сумму 303 тысячи рублей.

#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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