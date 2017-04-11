В Уфе автомобильный аккумулятор взорвался во время зарядки

Со слесарем по ремонту автомобилей ООО «Сервис-Мастер» произошел несчастный случай, связанный с производством, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по республике.
Автомобильный аккумулятор взорвался, когда мужчина его заряжал. Работник получил контузию глазного яблока тяжелой степени, эрозию роговицы, рваную рану верхнего века и другие травмы.
Причиной несчастного случая стало неприменение работником средств индивидуально защиты и недостаточный контроль со стороны ответственных лиц. Виновных оштрафовали на общую сумму 303 тысячи рублей.