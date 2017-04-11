В Стерлитамаке начат ремонт детской городской больницы

Следует отметить, что это не единичный случай поддержки компанией лечебных организаций города. Так, городской больнице №4 Стерлитамака «БСК» помогает уже на протяжении нескольких лет. На средства предприятия был отремонтирован стационар, закуплено современное новейшее оборудование. В 2016 году «БСК» приступила к обновлению поликлиники. В планах на этот год - ремонтно-строительные работы на втором этаже здания.