В Стерлитамаке начат ремонт детской городской больницы

О начале работ сообщает пресс-служба «Башкирской содовой компании» («БСК»), которая оказала финансовую помощь больнице.
- Предстоит провести сантехнические, вентиляционные, электрические работы, требуются прокладка кислородопровода и установка системы пожарной безопасности, - говорит директор по капитальному строительству и ремонту «БСК» Сергей Подцепняк. - Часть ремонтных работ будет выполняться силами предприятия. Мы прекрасно понимаем, насколько важно для детей проходить лечение в достойных условиях.
Как уточнили в пресс-службе компании, ремонт больницы будет завершен в конце июля.
Следует отметить, что это не единичный случай поддержки компанией лечебных организаций города. Так, городской больнице №4 Стерлитамака «БСК» помогает уже на протяжении нескольких лет. На средства предприятия был отремонтирован стационар, закуплено современное новейшее оборудование. В 2016 году «БСК» приступила к обновлению поликлиники. В планах на этот год - ремонтно-строительные работы на втором этаже здания.
- Сумма средств, которые будут направлены Башкирской содовой компанией на ремонт лечебных учреждений Стерлитамака в этом году - более 20 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе. - Всего же на реализацию социальных проектов в Стерлитамаке компания запланировала порядка 100 миллионов рублей.