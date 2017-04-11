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В Стерлитамаке начат ремонт детской городской больницы

11 апреля 2017, 06:35
Фото: bashinform.ru
В конце прошлого года она находилась под угрозой закрытия. Дети восьми районов республики могли остаться без лечения, если бы не помог спонсор.

О начале работ сообщает пресс-служба «Башкирской содовой компании» («БСК»), которая оказала финансовую помощь больнице.

- Предстоит провести сантехнические, вентиляционные, электрические работы, требуются прокладка кислородопровода и установка системы пожарной безопасности, - говорит директор по капитальному строительству и ремонту «БСК» Сергей Подцепняк. - Часть ремонтных работ будет выполняться силами предприятия. Мы прекрасно понимаем, насколько важно для детей проходить лечение в достойных условиях.

Как уточнили в пресс-службе компании, ремонт больницы будет завершен в конце июля.

Следует отметить, что это не единичный случай поддержки компанией лечебных организаций города. Так, городской больнице №4 Стерлитамака «БСК» помогает уже на протяжении нескольких лет. На средства предприятия был отремонтирован стационар, закуплено современное новейшее оборудование. В 2016 году «БСК» приступила к обновлению поликлиники. В планах на этот год - ремонтно-строительные работы на втором этаже здания.

- Сумма средств, которые будут направлены Башкирской содовой компанией на ремонт лечебных учреждений Стерлитамака в этом году - более 20 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе. - Всего же на реализацию социальных проектов в Стерлитамаке компания запланировала порядка 100 миллионов рублей.

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