В День космонавтики состоится флешмоб «Подними голову»

- 12 апреля – день, когда всем нам стоит поднять голову и посмотреть в небо. Если бы такие люди, как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, великий конструктор Сергей Королев, их соратники, смотрели себе под ноги, космос так и остался бы для нас чужим. Данная акция привлечет внимание жителей страны к проблемам и успехам в освоении космоса. Присоединяйтесь к флешмобу и проинформируйте о нем своих читателей»,