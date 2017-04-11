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В День космонавтики состоится флешмоб «Подними голову»

11 апреля 2017, 11:04
В социальных сетях 12 апреля пройдет масштабный флешмоб «Подними голову», приуроченный ко Всемирному дню космонавтики – памятной дате, посвященной первому полету человека в космос.

В социальных сетях завтра, 12 апреля, пройдет масштабный флешмоб «Подними голову», приуроченный ко Всемирному дню космонавтики – памятной дате, посвященной первому полету человека в космос. К участию в акции, идея которой родилась на площадке медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге, приглашаются все желающие.

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов совместно с участниками медиафорума разработали концепцию флешмоба #поднимиголову, посвященного Дню космонавтики и выходу в прокат фильма «Время первых». Согласно идее, пользователям соцсетей 12 апреля предлагается сделать селфи с поднятой в небо головой. Начало акции – в 09.07, время старта корабля «Восток-1», на борту которого был знаменитый космонавт Юрий Гагарин.

- 12 апреля – день, когда всем нам стоит поднять голову и посмотреть в небо. Если бы такие люди, как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, великий конструктор Сергей Королев, их соратники, смотрели себе под ноги, космос так и остался бы для нас чужим. Данная акция привлечет внимание жителей страны к проблемам и успехам в освоении космоса. Присоединяйтесь к флешмобу и проинформируйте о нем своих читателей»,

– заявил Тимур Бекмамбетов.

#Новости#День космонавтики#Азат Гиззатуллин#Общество
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