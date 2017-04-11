Где в Уфе можно увидеть, чем питаются космонавты

Также на выставке можно увидеть фотографии из личной коллекции депутата Госсобрания-Курултая РБ Вячеслава Оброщенко. Эти работы посвящены первой международной аэрокосмической школе в Башкирии и ее гостям, в число которых входит Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Коваленок и наш земляк, заслуженный летчик-испытатель России Урал Султанов.