Где в Уфе можно увидеть, чем питаются космонавты

В уфимском кинотеатре «ИСКРА IMAX» открылась экспозиция в честь одного из самых патриотичных праздников - Дня Космонавтики. На выставке представлены работы лучших юных художников Башкирии, участвовавших в конкурсе «Мой космический мир». Конкурс проводил комитет республиканской Олимпиады школьников на кубок имени Юрия Гагарина.
Также на выставке можно увидеть фотографии из личной коллекции депутата Госсобрания-Курултая РБ Вячеслава Оброщенко. Эти работы посвящены первой международной аэрокосмической школе в Башкирии и ее гостям, в число которых входит Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Коваленок и наш земляк, заслуженный летчик-испытатель России Урал Султанов.
Кроме этого, посетители экспозиции могут узнать, чем питаются космонавты, находясь на борту Международной космической станции, ведь на выставке представлены элементы космического питания.
Экспозиция будет работать до 30 апреля 2017 года.