В Сибае будет открыт фитнес-клуб по столичным стандартам

В Сибае в этом году планируют открыть фитнес- клуб на площади порядка 1000 квадратных метров, с современным оборудованием, с комфортными условиями для тренировок, с квалифицированными инструкторами. Это первый фитнес-клуб такого уровня в Сибае. Здесь одновременно смогут заниматься до 150 человек. Проект реализуется по инициативе депутата местного Совета городского округа г. Сибай Дениса Назарова. Медиакорсеть задала несколько вопросов депутату в связи с этим.
- Денис Андреевич, вы стали инициатором открытия в Сибае большого спортивного комплекса для занятий фитнесом, но будет ли он востребован в небольшом городе?
- Сибай – хороший город. Да, он не большой, но есть города и меньше. Вопрос не в количестве населения, а в желании людей заниматься спортом, уделять время тренировкам и в целом своему здоровью. У сибайцев такое желание я уверен – есть. В городе есть несколько фитнес-клубов, где занимается много людей, но желающих гораздо больше
- Почему Вы решили поддержать именно создание фитнес-центра?
- Если говорить в целом, то мы организуем, поддерживаем различные спортивные мероприятия. Такие, как «Международный уфимский марафон», который в сентябре мы будем проводить уже третий год подряд. Марафон уже успел войти в десять крупнейших марафонов в России.
Что касается фитнес-направления - это универсальный вид спорта. Фитнес доступен практически для всех. Инструкторы помогут составить индивидуальную программу занятий и порекомендуют комплексы с учетом физического развития и состояния здоровья человека. Физическая нагрузка, силовые упражнения нужны при занятиях любым видом спорта.
С пожеланием открыть современный фитнес-центр в Сибае ко мне, как депутату, обратились сами жители, увлекающиеся этим видом спорта. Решение о создании фитнес-центра было принято на основании изучения потребностей людей, их мнений и идей.
Несмотря на то, что условия для занятия фитнесом сейчас отстают от современного уровня, сибайцы активно занимаются проведением различных соревнований, и мы стараемся поддерживать, совместно проводить такие спортивные мероприятия. Например, в конце 2016 мы провели Кубок Зауралья по пауэрлифтингу. Конечно, таких соревнований надо проводить больше, и новый фитнес-центр будет этому способствовать.
- Вы лично и созданная вами общественная организация «Вперед, Сибай!» поддерживаете и организуете соревнования и по другим видам спорта?
- В рамках направления деятельности «Сибай спортивный» мы организуем и поддерживаем различные спортивные соревнования, причем практически во всех сегментах. Поддерживаем профессиональные команды по баскетболу, восточным единоборствам, других видах спорта, в поездках на региональные и всероссийские соревнования, в проведении соревнований в Сибае. Организуем соревнования для детей, помогаем в занятиях спортом людям с ограниченными возможностями.
В апреле Сибай будет принимать спортивное мероприятие всероссийского уровня – «Аструм Сибайский полумарафон». Первый старт сезона в Башкортостане привлек внимание спортсменов из многих регионов России, как профессиональных марафонцев, так и любителей бега. Полумарафон будет проходить 23 апреля. Марафон по бегу проходит впервые в Сибае. Продолжается регистрация на сайте марафона.
Также в полумарафоне будут принимать участие известные актеры театра и кино, депутаты Государственной Думы, журналисты и другие, известные на федеральном уровне, люди. Несомненно, это укрепит имидж и узнаваемость нашего города.
- Приглашаю всех сибайцев и гостей города присоединиться к этому замечательному спортивному событию. Давайте пробежим вместе!
- Что Вы считаете самым важным в своей деятельности и какова главная цель общественной организации «Вперед, Сибай!»?
- Наша общая цель – сделать родной город городом, которым сможем гордиться. Сибай должны знать не только в Башкортостане, но и далеко за пределами республики. И к этому нужно стремиться!