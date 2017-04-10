В Сибае будет открыт фитнес-клуб по столичным стандартам

- Сибай – хороший город. Да, он не большой, но есть города и меньше. Вопрос не в количестве населения, а в желании людей заниматься спортом, уделять время тренировкам и в целом своему здоровью. У сибайцев такое желание я уверен – есть. В городе есть несколько фитнес-клубов, где занимается много людей, но желающих гораздо больше