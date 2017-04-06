В Уфе наградили юных журналистов

- Приятно видеть в этом зале начинающих журналистов, кинорежиссеров, телеведущих, мультипликаторов, фотографов. Уверен, что ваши успехи внесут значительный вклад в создание положительного имиджа нашего прекрасного города. Но чтобы сделать качественный продукт, прежде всего надо иметь определенные знания. В этом на протяжении конкурса ребятам помогали настоящие профессионалы в области средств массовой информации, - в приветственной речи сказал представитель администрации города Сынтимир Баязитов.