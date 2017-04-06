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В Уфе наградили юных журналистов

6 апреля 2017, 10:46
Лауреатами первого в истории Уфы медиафестиваля «Молодо не зелено» стали 35 учащихся школ и детских садов.

Вчера, 6 апреля, в Уфе завершился первый в истории города медиафестиваль «Молодо не зелено».

Участниками конкурса журналистских работ, проходившего в рамках фестиваля, стали более сотни учащихся школ и детских садов города. Каждый из них подготовил работу по одной из шести номинаций: «Фотография», «Интервью», «Телерепортаж», «Социальный ролик», «Мультипликация», «Компьютерная графика». Все работы были направлены на пропаганду бережного отношения к природе.

В каждой номинации были отмечены по три победителя разного возраста: учащиеся старших, средних и младших классов уфимских школ, и ученики дошкольных учреждений.

Среди приглашённых гостей были заместитель главы города Сынтимир Баязитов, известные в Башкирии журналисты и работники культуры.

- Приятно видеть в этом зале начинающих журналистов, кинорежиссеров, телеведущих, мультипликаторов, фотографов. Уверен, что ваши успехи внесут значительный вклад в создание положительного имиджа нашего прекрасного города. Но чтобы сделать качественный продукт, прежде всего надо иметь определенные знания. В этом на протяжении конкурса ребятам помогали настоящие профессионалы в области средств массовой информации, - в приветственной речи сказал представитель администрации города Сынтимир Баязитов.

Каждый из участников конкурса был отмечен дипломом и памятным подарком.

Со своей стороны организаторы пообещали сделать конкурс ежегодным, и в последующем привлечь к участию в медиафестивале ещё больше участников.

#Новости#Константин Климов#Город
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