В Уфе наградили юных журналистов

Вчера, 6 апреля, в Уфе завершился первый в истории города медиафестиваль «Молодо не зелено».
Участниками конкурса журналистских работ, проходившего в рамках фестиваля, стали более сотни учащихся школ и детских садов города. Каждый из них подготовил работу по одной из шести номинаций: «Фотография», «Интервью», «Телерепортаж», «Социальный ролик», «Мультипликация», «Компьютерная графика». Все работы были направлены на пропаганду бережного отношения к природе.
В каждой номинации были отмечены по три победителя разного возраста: учащиеся старших, средних и младших классов уфимских школ, и ученики дошкольных учреждений.
Среди приглашённых гостей были заместитель главы города Сынтимир Баязитов, известные в Башкирии журналисты и работники культуры.
- Приятно видеть в этом зале начинающих журналистов, кинорежиссеров, телеведущих, мультипликаторов, фотографов. Уверен, что ваши успехи внесут значительный вклад в создание положительного имиджа нашего прекрасного города. Но чтобы сделать качественный продукт, прежде всего надо иметь определенные знания. В этом на протяжении конкурса ребятам помогали настоящие профессионалы в области средств массовой информации, - в приветственной речи сказал представитель администрации города Сынтимир Баязитов.
Каждый из участников конкурса был отмечен дипломом и памятным подарком.
Со своей стороны организаторы пообещали сделать конкурс ежегодным, и в последующем привлечь к участию в медиафестивале ещё больше участников.