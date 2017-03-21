Активы развивающихся рынков будут пользоваться спросом

На текущей неделе внимание участников международных рынков будет сосредоточено на данных по инфляции в Великобритании, результатах заседания Резервного банка Новой Зеландии и протоколах заседаний Банка Японии и Резервного Банка Австралии. Для российского рынка главным событием станет заседание Совета директоров Банка России 24 марта. Участники нефтяного рынка на протяжении всей недели будут отслеживать данные по запасам и добыче в США и динамике сланцевых буровых установок, - отмечает Максим Саттаров. - На валютном рынке доллар США заметно снизился по широкому спектру валют по факту фиксации прибыли после того как ФРС не изменила планов по темпам повышения ставки. По-прежнему ожидания сводятся к тому, что в 2017 г. состоится три повышения, одно из которых уже произошло на прошедшем заседании. Не реализовавшиеся ожидания участников рынка о более агрессивном настрое регулятора и привели к продажам американской валюты. Пара евро/доллар вернулась в диапазон 1,07 -1,08 после неудачной попытки пробиться ниже уровня 1,06. Вероятно диапазон 1,06-1,08 станет определяющим для евро в ближайшее время.