Активы развивающихся рынков будут пользоваться спросом

Угрозой для европейских активов остаются выборы во Франции, первый тур которых пройдет в конце апреля, и активация процедуры Brexit в конце марта. Уже состоявшееся решение ФРС США о подъеме ставки по федеральным фондам на 0,25% и мягкое сопроводительное заявление по итогам заседания 14-15 марта изменили позиционирование на валютном рынке в пользу более рисковых активов, - считает аналитик консультационного центра «Рошфор» Максим Саттаров. - Правящая партия сохранила свои позиции в результате выборов в Нидерландах, и это несколько снизило уровень политических рисков в Европе. Угрозой для европейских активов остаются выборы во Франции, первый тур которых пройдет в конце апреля, и активация процедуры Brexit в конце марта.
На текущей неделе внимание участников международных рынков будет сосредоточено на данных по инфляции в Великобритании, результатах заседания Резервного банка Новой Зеландии и протоколах заседаний Банка Японии и Резервного Банка Австралии. Для российского рынка главным событием станет заседание Совета директоров Банка России 24 марта. Участники нефтяного рынка на протяжении всей недели будут отслеживать данные по запасам и добыче в США и динамике сланцевых буровых установок, - отмечает Максим Саттаров. - На валютном рынке доллар США заметно снизился по широкому спектру валют по факту фиксации прибыли после того как ФРС не изменила планов по темпам повышения ставки. По-прежнему ожидания сводятся к тому, что в 2017 г. состоится три повышения, одно из которых уже произошло на прошедшем заседании. Не реализовавшиеся ожидания участников рынка о более агрессивном настрое регулятора и привели к продажам американской валюты. Пара евро/доллар вернулась в диапазон 1,07 -1,08 после неудачной попытки пробиться ниже уровня 1,06. Вероятно диапазон 1,06-1,08 станет определяющим для евро в ближайшее время.
Информация, поступившая от ОПЕК и Международного энергетического агентства, а также данные американского института нефти и Министерства энергетики привели к высокой волатильности на нефтяном рынке. В США наблюдалось неожиданное сокращение запасов сырья, но при этом эталонные сорта нефти снизились за прошлую неделю. Майский фьючерс североморской смеси Brent проторговывает диапазон 50-53 доллара за баррель после трехмесячного застоя около отметки 56 долларов за баррель. Некоторые недовольства темпами снижения и разногласия среди участников пакта о сокращении добычи могут негативно отразиться на перспективах нефтяных цен. До появления большей ясности относительно достижения баланса спроса и предложения, цены на сырье сохраняться на достигнутых уровнях.
Если не произойдет неприятных неожиданностей, то оптимизм, зародившийся после решения ФРС, может получить продолжение и на текущей неделе, что будет способствовать интересу к активам развивающихся рынков в целом.