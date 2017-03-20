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Во ВКонтакте стали возможными денежные переводы сообществам

20 марта 2017, 19:29
ВКонтакте запускает денежные переводы группам, публичным страницам и мероприятиям через сообщения сообществ, сообщили в социальной сети.

Чтобы отправить деньги для показавшейся вам полезной цели, надо открыть диалог с сообществом, выбрать пункт «Деньги» в меню вложений, ввести сумму и подтвердить перевод.

Эти деньги смогут принять администраторы и редакторы сообщества. Как и в случае с денежными переводами пользователям (этот сервис стал доступен в сентябре 2016 года), при отправке денег с карт Mastercard и Maestro комиссия не взимается, а для карт Visa комиссия составляет 1%, минимум 40 рублей.

- Сегодня мы закладываем фундамент платформы для краудфандинга на базе сообществ ВКонтакте, - прокомментировал новшество директор по электронной коммерции ВКонтакте Юрий Иванов. -Теперь любое сообщество может профинансировать тот или иной коллективный проект с помощью своих участников. Так, инди-музыканты могут собрать необходимую сумму на запись альбома, родительский комитет 11А класса — на выпускной, а товарищество собственников жилого комплекса «Ромашка» — на велосипедную парковку во дворе.

Ознакомиться с подробностями работы сервиса можно на странице «FAQ по денежным переводам ВКонтакте».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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