Во ВКонтакте стали возможными денежные переводы сообществам

Чтобы отправить деньги для показавшейся вам полезной цели, надо открыть диалог с сообществом, выбрать пункт «Деньги» в меню вложений, ввести сумму и подтвердить перевод.
Эти деньги смогут принять администраторы и редакторы сообщества. Как и в случае с денежными переводами пользователям (этот сервис стал доступен в сентябре 2016 года), при отправке денег с карт Mastercard и Maestro комиссия не взимается, а для карт Visa комиссия составляет 1%, минимум 40 рублей.
- Сегодня мы закладываем фундамент платформы для краудфандинга на базе сообществ ВКонтакте, - прокомментировал новшество директор по электронной коммерции ВКонтакте Юрий Иванов. -Теперь любое сообщество может профинансировать тот или иной коллективный проект с помощью своих участников. Так, инди-музыканты могут собрать необходимую сумму на запись альбома, родительский комитет 11А класса — на выпускной, а товарищество собственников жилого комплекса «Ромашка» — на велосипедную парковку во дворе.
Ознакомиться с подробностями работы сервиса можно на странице «FAQ по денежным переводам ВКонтакте».