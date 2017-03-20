Во ВКонтакте стали возможными денежные переводы сообществам

- Сегодня мы закладываем фундамент платформы для краудфандинга на базе сообществ ВКонтакте, - прокомментировал новшество директор по электронной коммерции ВКонтакте Юрий Иванов. -Теперь любое сообщество может профинансировать тот или иной коллективный проект с помощью своих участников. Так, инди-музыканты могут собрать необходимую сумму на запись альбома, родительский комитет 11А класса — на выпускной, а товарищество собственников жилого комплекса «Ромашка» — на велосипедную парковку во дворе.