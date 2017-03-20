Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года. Напомним, что состав Общественной палаты формируется в три этапа: первых 40 членов назначает глава государства, 85 членов выдвигаются от регионов, а еще 43 члена избираются путем голосования.