Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты (ОП), сообщается на официальном сайте Кремля.
В обновленный состав палаты по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, журналист Валерий Фадеев, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин. Всего в список вошли 40 человек.
Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года. Напомним, что состав Общественной палаты формируется в три этапа: первых 40 членов назначает глава государства, 85 членов выдвигаются от регионов, а еще 43 члена избираются путем голосования.