В Уфе пройдет «Розовая пантера»

7 апреля в Уфе в Башкирской государственной филармонии стартует XXI Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера».
На нем выступят звезды российского и мирового джаза, дебютанты и любимцы джазовой Уфы: ансамбль «Дустар» Марата Юлдыбаева, ансамбль «Орлан» Олега Киреева и Биг-Бенд Башкирской госфилармонии Олега Касимова.
Хэдлайнер фестиваля - известный мультиинструменталист Давид Голощекин (Санкт-Петербург). Он яркий представитель классической ветви современного джаза (бибоп, хард-боп, современный свинг), аранжировщик и композитор, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки. Учредитель международного фестиваля «Свинг белой ночи», конкурса молодых джазовых музыкантов «Осенний марафон». В качестве солиста сотрудничал с оркестрами Олега Лундстрема, Михаила Финберга, Александра Рябова, со многими зарубежными ансамблями.