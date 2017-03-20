В Уфе пройдет «Розовая пантера»

На нем выступят звезды российского и мирового джаза, дебютанты и любимцы джазовой Уфы: ансамбль «Дустар» Марата Юлдыбаева, ансамбль «Орлан» Олега Киреева и Биг-Бенд Башкирской госфилармонии Олега Касимова.