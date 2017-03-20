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В Уфе пройдет «Розовая пантера»

20 марта 2017, 16:35
Столица Башкирии принимает XXI Международный джазовый фестиваль/

7 апреля в Уфе в Башкирской государственной филармонии стартует XXI Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера».

На нем выступят звезды российского и мирового джаза, дебютанты и любимцы джазовой Уфы: ансамбль «Дустар» Марата Юлдыбаева, ансамбль «Орлан» Олега Киреева и Биг-Бенд Башкирской госфилармонии Олега Касимова.

Хэдлайнер фестиваля - известный мультиинструменталист Давид Голощекин (Санкт-Петербург). Он яркий представитель классической ветви современного джаза (бибоп, хард-боп, современный свинг), аранжировщик и композитор, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки. Учредитель международного фестиваля «Свинг белой ночи», конкурса молодых джазовых музыкантов «Осенний марафон». В качестве солиста сотрудничал с оркестрами Олега Лундстрема, Михаила Финберга, Александра Рябова, со многими зарубежными ансамблями.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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