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В Башкирии собирают кровь для девушки, которая попала под поезд

20 марта 2017, 10:46
Кровь можно сдать в республиканской станции переливания крови.

18 марта в Иглинском районе Башкирии под поезд попали две 17-летние девушки, об этом сообщает портал Ufa1.

Девушки возвращались домой в село Старокубово из соседней деревни, где отмечали день рождения. Путь домой лежал через железную дорогу. В темноте девушки не заметили поезда, который их сбил. Есть предположение, что поезд ехал без включенных сигнальных огней. Одна из девушек погибла на месте. Вторая – получила множество переломов и повреждений. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице № 13.

Родственники сообщают, что ей срочна нужна кровь. Сдать кровь для девушки можно в Республиканской станции переливания крови: ул. Батырская 41/3. Группа крови значения не имеет.

Если вы решите сдать кровь, то сообщите регистратору, что вы сдаете для Яны Фаукиевой.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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