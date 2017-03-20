В Башкирии собирают кровь для девушки, которая попала под поезд

Девушки возвращались домой в село Старокубово из соседней деревни, где отмечали день рождения. Путь домой лежал через железную дорогу. В темноте девушки не заметили поезда, который их сбил. Есть предположение, что поезд ехал без включенных сигнальных огней. Одна из девушек погибла на месте. Вторая – получила множество переломов и повреждений. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице № 13.