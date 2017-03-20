В Башкирии собирают кровь для девушки, которая попала под поезд

18 марта в Иглинском районе Башкирии под поезд попали две 17-летние девушки, об этом сообщает портал Ufa1.
Девушки возвращались домой в село Старокубово из соседней деревни, где отмечали день рождения. Путь домой лежал через железную дорогу. В темноте девушки не заметили поезда, который их сбил. Есть предположение, что поезд ехал без включенных сигнальных огней. Одна из девушек погибла на месте. Вторая – получила множество переломов и повреждений. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице № 13.
Родственники сообщают, что ей срочна нужна кровь. Сдать кровь для девушки можно в Республиканской станции переливания крови: ул. Батырская 41/3. Группа крови значения не имеет.
Если вы решите сдать кровь, то сообщите регистратору, что вы сдаете для Яны Фаукиевой.