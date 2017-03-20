В Башкирии инвалиду дали коляску только после вмешательства прокурора

Прокуратура Архангельского района Башкирии провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов, сообщается на сайте ведомства. К правоохранителям обратился местный житель, он рассказал, что права его жены нарушаются. Женщина тяжело болеет, после инсульта она не может самостоятельно передвигаться. Пенсионерка признана инвалидом второй группы, ей была составлена программа реабилитации.
Ранее женщина обращалась в региональное отделение Фонда социального страхования, она просила предоставить ей инвалидную коляску. Но прошло полгода, и пенсионерка так ничего и не получила. Только после того как прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление об устранении допущенных нарушений коляску ей предоставили.