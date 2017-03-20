В Башкирии инвалиду дали коляску только после вмешательства прокурора

Ранее женщина обращалась в региональное отделение Фонда социального страхования, она просила предоставить ей инвалидную коляску. Но прошло полгода, и пенсионерка так ничего и не получила. Только после того как прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление об устранении допущенных нарушений коляску ей предоставили.