В Башкирии должник принес приставам 1,5 миллиона рублей наличными

В Кармаскалах супруги-должники задолжали 1,5 млн рублей, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Башкирии. Они собирались за границу, но судебный пристав вынес постановление об ограничении их в праве выезда из страны.
В Кармаскалинском районном отделе судебных приставов на исполнении находилось два исполнительных производства о взыскании с супружеской пары долга, общая сумма которого превышала 1,5 миллиона рублей. Согласно одному документу супруги задолжали более 400 тысяч рублей, второй исполнительный лист был уже на сумму, превышающую один миллион рублей.
Приставы наложили арест на денежные средства в кредитных учреждениях, запретили любые регистрационные действия в отношении их недвижимости и автотранспорта и ввели семье ограничения на выезд за границу.
– В кратчайший срок супруги рассчиталась со своими долгами. Их представитель принес в районное отделение 1,5 миллиона рублей наличными. В тот же день в отношении супругов было вынесено постановление о снятии ограничения на выезд за пределы Российской Федерации, – сообщил судебный пристав-исполнитель Кармаскалинского районного отдела Артур Рафиков.