В Башкирии должник принес приставам 1,5 миллиона рублей наличными

В Кармаскалинском районном отделе судебных приставов на исполнении находилось два исполнительных производства о взыскании с супружеской пары долга, общая сумма которого превышала 1,5 миллиона рублей. Согласно одному документу супруги задолжали более 400 тысяч рублей, второй исполнительный лист был уже на сумму, превышающую один миллион рублей.