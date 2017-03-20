Учалинский «Горняк» принял участие в «Манекен челлендж»

«Манекен челлендж» – масштабный интернет-флэшмоб, суть которого заключается в том, что человек застывает в какой-то одной позиции (наподобие детской игры «Море волнуется раз»), и его снимают на видео. Первопроходцами флэшмоба стали школьники из Соединенных Штатов Америки, а затем, как говорится, пошло-поехало. И, что удивительно, одними из главных популяризаторов флэшмоба «Манекен челлендж» стали футболисты. Помимо сборной Португалии свою лепту в эту историю внес форвард «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди, который с помощью этого челленджа отметил мяч, забитый в ворота сборной Испании в товарищеском матче.