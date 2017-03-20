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Учалинский «Горняк» принял участие в «Манекен челлендж»

20 марта 2017, 10:04
Хоккеисты сделали это до начала плей-офф.

Вчера, 19 марта, незадолго до начала плей-офф учалинская команда«Горняк» после окончания очередной тренировки приняла участие в видеопроекте «Манекен челлендж». Команде, как оказалось, не чуждо творчески мыслить и быть настоящими актёрами перед видеокамерой.

«Манекен челлендж» – масштабный интернет-флэшмоб, суть которого заключается в том, что человек застывает в какой-то одной позиции (наподобие детской игры «Море волнуется раз»), и его снимают на видео. Первопроходцами флэшмоба стали школьники из Соединенных Штатов Америки, а затем, как говорится, пошло-поехало. И, что удивительно, одними из главных популяризаторов флэшмоба «Манекен челлендж» стали футболисты. Помимо сборной Португалии свою лепту в эту историю внес форвард «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди, который с помощью этого челленджа отметил мяч, забитый в ворота сборной Испании в товарищеском матче.

Видеофлэшмоб «Манекен челлендж» имеет фирменную песню, которая, как правило, используется в видеозаписях. Речь идет о композиции Rae Sremmurd — Black Beatles ft. Gucci Mane. Флэшмоб на своем концерте поддержали и сами музыканты. В «Манекен челлендже» уже успели поучаствовать знаменитые артисты и политики: Хиллари Клинтон, Джон Бон Джови а также многие российские хоккейные дружины.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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