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Тренеру вратарей ФК «Уфа» Юрию Перескокову стало лучше

20 марта 2017, 15:20
Он был в реанимации с 18 марта после остановки сердца в самолете.

Тренера вратарей ФК «Уфа» Юрия Перескокова перевели из отделения реанимация городской клинической больницы Краснодара в общую палату. Об этом он сам сообщил телеканалу БСТ в телефонном разговоре.

- Чувствую себя отлично, - сказал Юрий Перескоков. - Я сейчас в палате. Должны провести плановые проверки и сделать определённые анализы. И я надеюсь, что завтра - послезавтра уже вылечу в Уфу. Сейчас ничего не болит. Да и тогда не болело. Но есть состояние внутренней болезни, когда давление скачет, а ты это не контролируешь.

Напомним, 18 марта во время полета в Краснодар у тренера на три минуты остановилось сердце. Врачи прямо на борту сумели вернуть его к жизни, а по прибытии в Краснодар Перескокова отвезли в больницу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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