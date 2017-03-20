Тренеру вратарей ФК «Уфа» Юрию Перескокову стало лучше

- Чувствую себя отлично, - сказал Юрий Перескоков. - Я сейчас в палате. Должны провести плановые проверки и сделать определённые анализы. И я надеюсь, что завтра - послезавтра уже вылечу в Уфу. Сейчас ничего не болит. Да и тогда не болело. Но есть состояние внутренней болезни, когда давление скачет, а ты это не контролируешь.