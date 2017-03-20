Тренеру вратарей ФК «Уфа» Юрию Перескокову стало лучше

Тренера вратарей ФК «Уфа» Юрия Перескокова перевели из отделения реанимация городской клинической больницы Краснодара в общую палату. Об этом он сам сообщил телеканалу БСТ в телефонном разговоре.
- Чувствую себя отлично, - сказал Юрий Перескоков. - Я сейчас в палате. Должны провести плановые проверки и сделать определённые анализы. И я надеюсь, что завтра - послезавтра уже вылечу в Уфу. Сейчас ничего не болит. Да и тогда не болело. Но есть состояние внутренней болезни, когда давление скачет, а ты это не контролируешь.
Напомним, 18 марта во время полета в Краснодар у тренера на три минуты остановилось сердце. Врачи прямо на борту сумели вернуть его к жизни, а по прибытии в Краснодар Перескокова отвезли в больницу.