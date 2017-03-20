Смерть школьницы в Башкирии могли предотвратить - БСТ

16-летняя школьница могла бы остаться в живых, если бы в отношении ее молодого человека ранее возбудили дело, передает телеканал БСТ.
Родители девочки три раза обращались в полицию с заявлением на парня, он неоднократно, словесно, угрожал подруге. Но каждый раз правоохранители отказывали разбираться в данной ситуации, так как никаких действий кроме словесных угроз ревнивец не предпринимал.
Как рассказали друзья погибшей, пара много раз ссорилась и школьница на самом деле боялась своего молодого человека, передает телеканал БСТ. О ревности и взрывном характере студента знали не только родители убитой, ее друзья, но и учителя.
Трагедия произошла 17 марта. Ученица шла домой со школы, по пути на автомобиле ее нагнал бывший возлюбленный. Он вышел из авто и нанес несколько ударов ножом в лицо и шею. После этого он сразу же скрылся с места преступления. А девушка погибла.
Подозреваемого нашли в лесу, и доставили в отделение. Родители "башкирского Отелло" чувствуют вину перед родителями убитой, но действия своего сына объясняют его чувствами к девушке.
Сейчас молодого человека проверят на вменяемость, дело находится под личным контролем руководителя следственного управления Башкирии.