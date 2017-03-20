Смерть школьницы в Башкирии могли предотвратить - БСТ

Трагедия произошла 17 марта. Ученица шла домой со школы, по пути на автомобиле ее нагнал бывший возлюбленный. Он вышел из авто и нанес несколько ударов ножом в лицо и шею. После этого он сразу же скрылся с места преступления. А девушка погибла.