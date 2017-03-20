Какая погода будет в Башкирии в начале новой недели

В Башкирии в начале новой недели характер погоды будет переменчивый: днем ожидается потепление до +7, а ночью – похолодание до -17°.
Так, сегодня, 20 марта днем ожидается до +2, +7°, но местами до - 5°. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывы до сильного.
Во вторник, 21 марта, ночью температура воздуха опустится -5,-10°, местами до -17°, днем воздух прогреется до +2, ,+7°. Однако в отдельных районах сохранится минусовая температура до -4°. Осадков не ожидается.
В среду, 22 марта, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью -5,-10°, местами -17°, днем +2,+7°, местами до -4°.