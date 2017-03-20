Ирек Нигматуллин покинул должность руководителя филиала «Уфагаз»

Ирек Нигматуллин, с 2005 года возглавлявший подразделение «Газпром газораспределения Уфа», написал заявление об уходе по собственному желанию и покинул должность, сообщает «Коммерсант».
Решение было принято после служебного расследования, которое проводилось в начале года сотрудниками службы безопасности предприятия. Проверка, по словам источника издания, установила, что Нигматуллин систематически нарушал корпоративные стандарты, заключая непрямые контракты на подключение к газовым сетям.
Объемы работ, которые мог выполнить «Уфагаз», передали трем подрядным организациям - ООО «Инком» и «Газ-контроль», принадлежавшие сыну и супруге Ирека Нигматуллина, и «Спецстроймонтаж», которая принадлежала его знакомому Оганесу Овакимяну. «Уфагаз» выступал как подрядчик.При этом с 2013 года в «Уфагазе» действует приказ, который запрещает заключать сделки с лицами, находящимися в близком родстве или свойстве.
Обращение о фактах нарушений было направлено в ФАС и администрацию города. «Газпром газораспределение Уфа» уклонялись от газоснабжения некоторых объектов, в том числе «Миловского парка», застройщиком которого является «Килстройинвест».