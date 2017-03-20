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Ирек Нигматуллин покинул должность руководителя филиала «Уфагаз»

20 марта 2017, 17:10
Решение об увольнении было принято после расследования СБ.

Ирек Нигматуллин, с 2005 года возглавлявший подразделение «Газпром газораспределения Уфа», написал заявление об уходе по собственному желанию и покинул должность, сообщает «Коммерсант».

Решение было принято после служебного расследования, которое проводилось в начале года сотрудниками службы безопасности предприятия. Проверка, по словам источника издания, установила, что Нигматуллин систематически нарушал корпоративные стандарты, заключая непрямые контракты на подключение к газовым сетям.

Объемы работ, которые мог выполнить «Уфагаз», передали трем подрядным организациям - ООО «Инком» и «Газ-контроль», принадлежавшие сыну и супруге Ирека Нигматуллина, и «Спецстроймонтаж», которая принадлежала его знакомому Оганесу Овакимяну. «Уфагаз» выступал как подрядчик.При этом с 2013 года в «Уфагазе» действует приказ, который запрещает заключать сделки с лицами, находящимися в близком родстве или свойстве.

Обращение о фактах нарушений было направлено в ФАС и администрацию города. «Газпром газораспределение Уфа» уклонялись от газоснабжения некоторых объектов, в том числе «Миловского парка», застройщиком которого является «Килстройинвест».

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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