Ирек Нигматуллин покинул должность руководителя филиала «Уфагаз»

Объемы работ, которые мог выполнить «Уфагаз», передали трем подрядным организациям - ООО «Инком» и «Газ-контроль», принадлежавшие сыну и супруге Ирека Нигматуллина, и «Спецстроймонтаж», которая принадлежала его знакомому Оганесу Овакимяну. «Уфагаз» выступал как подрядчик.При этом с 2013 года в «Уфагазе» действует приказ, который запрещает заключать сделки с лицами, находящимися в близком родстве или свойстве.