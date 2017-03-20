Две фигуристки из Башкирии взяли золото в Татарстане

8 -летняя учалинка Аида Мухаматова, откатав свою программу под музыкальное сопровождение восточной тематики, вызвала наивысшие похвалы судейской коллегии и завоевала золотую медаль. А 6-летняя Дарья Аллаярова на лёд вышла в небольшом волнении, но за короткое время сумела собраться. В своём выступлении она показала артистичность и мастерство владения непростыми элементами фигурного катания. Судьи единогласно отдали ей первое место.