Две фигуристки из Башкирии взяли золото в Татарстане

В Татарстане в эти выходные, 18 и 19 марта, состоялось Открытое первенство по фигурному катанию, приуроченное к 85-летию Зеленодольска.
В состязаниях принимали участие более 150 юных фигуристок из разных регионов страны в разрядах от «первых шагов» до КМС. Судейство соревнований осуществлялось по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Башкортостан представляли только две участницы, воспитанницы спортивной секции фигурного катания г. Учалы (тренер Ксения Варникова).
8 -летняя учалинка Аида Мухаматова, откатав свою программу под музыкальное сопровождение восточной тематики, вызвала наивысшие похвалы судейской коллегии и завоевала золотую медаль. А 6-летняя Дарья Аллаярова на лёд вышла в небольшом волнении, но за короткое время сумела собраться. В своём выступлении она показала артистичность и мастерство владения непростыми элементами фигурного катания. Судьи единогласно отдали ей первое место.
Получив хороший соревновательный опыт, юные фигуристки вернулись домой и уже приступили к тренировочному процессу, готовясь к домашним состязаниям, которые пройдут 15-16 апреля на ледовой арене «Горняк».