Жители одного из домов в Стерлитамаке опасаются не дожить до капитального ремонта

Местные жители рассказали, что по соседству с ними живут тараканы, клопы, слизни, мыши, сырость и плесень. Но кроме этого, сам пятиэтажный дом буквально разваливается. Кстати, приезжала специальная комиссия, она не признала дом аварийным. А в управляющей компании сказали, что по плану "Региональный оператор" выполнит капитальный ремонт лишь через 3-4 года.