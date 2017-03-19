Жители одного из домов в Стерлитамаке опасаются не дожить до капитального ремонта

Жители дома 23 по улице Дружбы в Стерлитамаке не понимают, за что они платят деньги на капитальный ремонт. Дело в том, что их дом находится в аварийном состоянии и требует немедленных работ, сообщает телеканал UTV-Стерлитамак.
Местные жители рассказали, что по соседству с ними живут тараканы, клопы, слизни, мыши, сырость и плесень. Но кроме этого, сам пятиэтажный дом буквально разваливается. Кстати, приезжала специальная комиссия, она не признала дом аварийным. А в управляющей компании сказали, что по плану "Региональный оператор" выполнит капитальный ремонт лишь через 3-4 года.
- У нас везде висит проводка, к трубам страшно подходить, они протекают, воздуховод не работает, вентиляции нет. Полы проваливаются. Плесень с первого по пятый этаж, - говорит жительница дома Динара Васильева.
Люди писали письма в администрацию, но результата эти обращения не принесли. Жильцы искренне не понимают, за какой такой ремонт они должны платить, так как условий для комфортного проживания нет, и когда они появятся не известно.