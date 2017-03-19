В Уфе жители Кировского района останутся без воды

Неудобства испытают жители по следующим адресам: улица Пугачева 33 В, улица Испытателей 2, улица Испытателей 3, улица Пугачева 120/1, улица Пугачева 15а, 15 г, 17, 17ж, 19ж, 21ж, 18ж, 27ж, 29ж, 102, 114, 118, 118а, 118б, 120, 120а, 120б, 120 В, 122б, 122 В, 122, 124, 126, 132, 132 В, 132д, 132 г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1,144/1, 144/2, пер. Альпийский 1/1,8, 10, 2, 11,14, улица Испытателей 5, 7, 9, 11, 13, 15, улица Пугачева 21/2 112/1, 128/1, 124.