В Уфе жители Кировского района останутся без воды

21 марта жители Кировского района Уфы останутся без холодной воды. Как сообщили в МУП «Уфаводоканал» подача холодного водоснабжения будет прекращена с 10 утра до 20 часов вечера.
Неудобства испытают жители по следующим адресам: улица Пугачева 33 В, улица Испытателей 2, улица Испытателей 3, улица Пугачева 120/1, улица Пугачева 15а, 15 г, 17, 17ж, 19ж, 21ж, 18ж, 27ж, 29ж, 102, 114, 118, 118а, 118б, 120, 120а, 120б, 120 В, 122б, 122 В, 122, 124, 126, 132, 132 В, 132д, 132 г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1,144/1, 144/2, пер. Альпийский 1/1,8, 10, 2, 11,14, улица Испытателей 5, 7, 9, 11, 13, 15, улица Пугачева 21/2 112/1, 128/1, 124.