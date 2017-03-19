В Башкирии снизился спрос на недвижимость

С начала этого года в республике введено около 300 тысяч квадратных метров жилья. Согласно данным Башстата это на 8 процентов меньше чем за аналогичный период 2016 года. Строители Башкирии с начала 2017 года было построено и сдано 3 360 квартир общей площадью 284,8 тысяч кв.м.