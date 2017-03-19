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В Башкирии снизился спрос на недвижимость

19 марта 2017, 13:27
Количество жилья введённого в эксплуатацию сократилось на 8 процентов.

С начала этого года в республике введено около 300 тысяч квадратных метров жилья. Согласно данным Башстата это на 8 процентов меньше чем за аналогичный период 2016 года. Строители Башкирии с начала 2017 года было построено и сдано 3 360 квартир общей площадью 284,8 тысяч кв.м.

Стоит отметить, что по объему ввода в эксплуатацию жилых квадратов республика находится на втором месте в Приволжском федеральном округе. В Татарстане построили и сдали 469 тысяч жилья, в Самарской области - 234 тысяч кв.м.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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