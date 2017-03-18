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В Уфе пенсионерка упала с 9 этажа в третий раз

18 марта 2017, 09:29
В результате последнего прыжка бабушка получила травмы.

16 марта в службу спасения 112 поступил звонок о том, что из окна девятиэтажки на улице Менделеева, 203 выпала пожилая женщина. Бабушка 69-ти лет прыгала уже в третий раз.

В первый раз бабушка попыталась спрыгнуть 2 февраля, когда в ее доме случился пожаров, а хозяйка стояла на балконе и звала на помощь. Через некоторое время в тот же день та же самая пожилая женщина упала из окна своей квартиры на козырек балкона. Видимых травм у женщины не было, но ее госпитализировали.

Также бабушка прыгнула с девятого этажа в конце февраля – она получила травмы и переломы. Местные жители уверяют, что у пенсионерки проблемы со спиртным и он бывает не вполне адекватна.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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