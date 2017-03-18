В Уфе пенсионерка упала с 9 этажа в третий раз

В первый раз бабушка попыталась спрыгнуть 2 февраля, когда в ее доме случился пожаров, а хозяйка стояла на балконе и звала на помощь. Через некоторое время в тот же день та же самая пожилая женщина упала из окна своей квартиры на козырек балкона. Видимых травм у женщины не было, но ее госпитализировали.