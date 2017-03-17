В Уфе стартовал конкурс «Достояние столицы»

Для принятия в конкурсе необходимо предоставить письмо – обращение, не менее двух рекомендательных писем от организаций, анкета-заявка, копии документов (паспорт, социальный номер, страховое свидетельство пенсионного страхования), согласие на обработку персональных данных, а также фотографии о себе и своей деятельности до 31 марта текущего года.