В Уфе стартовал конкурс «Достояние столицы»

Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» объявил о старте шестого конкурса на соискание общественной городской премии «Достояние столицы», сообщили в пресс-службе администрации города.
Цель конкурса – поиск и поддержка инициативных уфимцев, которые своими делами способствуют процветанию и развитию города и его жителей, а также предлагают для этого интересные идеи.
Номинации в 2017 году - "Уфа – благоустроенный и экологически безопасный город", "Уфа – город с растущим населением", "Уфа – богатый и экономически развитый город", "Уфа – город больших достижений в науке, культуре и спорте", "Уфа – город жителей с активной гражданской позицией", "Уфа – город, развивающий традиции патриотизма", "Общественное признание за заслуги перед городом".
Для принятия в конкурсе необходимо предоставить письмо – обращение, не менее двух рекомендательных писем от организаций, анкета-заявка, копии документов (паспорт, социальный номер, страховое свидетельство пенсионного страхования), согласие на обработку персональных данных, а также фотографии о себе и своей деятельности до 31 марта текущего года.