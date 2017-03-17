В Уфе родители восьмой школы продолжают требовать увольнения директора

В уфимской школе № 8 вчера, 16 марта, прошла встреча городских чиновников и депутатов с родителями. Как сообщает пресс-служба администрации города, в ней приняли участие около 200 человек.
Напомним, родители требуют увольнения нового директора учебной организации Ларисы Насыровой. Они хотят, чтобы руководителем стала завуч школы Елена Кудашева, уважаемая родителями и любимая учениками. Главным аргументом против Насыровой стало то, что на ее прежнем месте работы - в 69-ой школе - несколько раз происходили крупные скандалы. Помимо этого, родители требуют срочного проведения капитального ремонта в школе.
Вчера на собрании удалось найти решение только по второму пункту требований.
- Глава района (Советского района Уфы, Урал Кильсенбаев - прим.ред.) пообещал нам, что ремонт будет проведен, причем в этом году, - рассказала Медиакорсети председатель родительского комитета Ирина Кулакова. - Что касается директора, то никакого ответа, почему нельзя поставить на это место Елену Юрьевну, мы не получили.
В работе нового директора, по словам Кулаковой, есть как положительные, так и отрицательные моменты. Так, например, благодаря новой руководительнице, в школе должны появиться камеры видеонаблюдения. Территория вокруг учебной организации расчищена от снега, также Насырова начала заниматься вопросом о присвоении школе имени ее первого директора. Однако родители все равно недовольны.
- Она очень резко взялась за установление дисциплины, в школу нельзя опоздать даже на минуту, - говорит Кулакова. - Это больше похоже на то, что называется "гнобить детей". Дошло до того, что один ребенок, испугавшись наказания за опоздание, утром не пошел в школу, а гулял весь день на улице.
В понедельник родители сами идут на прием в главе администрации Советского района. Мы следим за развитием событий.