В Уфе родители восьмой школы продолжают требовать увольнения директора

- Она очень резко взялась за установление дисциплины, в школу нельзя опоздать даже на минуту, - говорит Кулакова. - Это больше похоже на то, что называется "гнобить детей". Дошло до того, что один ребенок, испугавшись наказания за опоздание, утром не пошел в школу, а гулял весь день на улице.