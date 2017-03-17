В Уфе проводится проверка по факту смерти водителя «Газели»

По предварительным данным, в четверг, 16 марта, водитель «Газели» поссорился с водителем и пассажиром автомобиля «Хендай Акцент». В ходе ссоры 63-летнему водителю микроавтобуса стало плохо, он упал и скончался до приезда скорой помощи. Предположительная причина смерти – осложнение ишемической болезни сердца.