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В Уфе проводится проверка по факту смерти водителя «Газели»

17 марта 2017, 17:39
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В Уфе сотрудники следственного комитета РФ по Башкирии проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины на улице Черниковской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в четверг, 16 марта, водитель «Газели» поссорился с водителем и пассажиром автомобиля «Хендай Акцент». В ходе ссоры 63-летнему водителю микроавтобуса стало плохо, он упал и скончался до приезда скорой помощи. Предположительная причина смерти – осложнение ишемической болезни сердца.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - отмечается в сообщении.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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