В Уфе проводится проверка по факту смерти водителя «Газели»

В Уфе сотрудники следственного комитета РФ по Башкирии проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины на улице Черниковской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, в четверг, 16 марта, водитель «Газели» поссорился с водителем и пассажиром автомобиля «Хендай Акцент». В ходе ссоры 63-летнему водителю микроавтобуса стало плохо, он упал и скончался до приезда скорой помощи. Предположительная причина смерти – осложнение ишемической болезни сердца.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - отмечается в сообщении.