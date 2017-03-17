В Уфе подростка ранили в перестрелке

В ночь с 12 на 13 марта в Уфе в перестрелке ранили несовершеннолетнего, сообщают «Вести-Башкортостан». Перестрелка произошла возле кальянной. Пострадавший сейчас находится в больнице, а полиция разыскивает стрелявшего. Заведено уголовное дело.
По одной из версий в молодого человека могли стрелять во дворе кальянной, где, по словам местных жителей, постоянно происходят драки и ругань. Также местные рассказали, что в тот вечер действительно были слышны выстрелы, предположительно из травмата.
Молодой человек получил ранение в ногу. Соседи, с которыми удалось пообщаться журналистам, отзываются о родственниках пострадавшего и о нем само как об исключительно положительной семье. Сейчас кальянная не работает. Вывески и названия у заведения нет.