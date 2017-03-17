В Уфе осудили банду, стремившуюся взять контроль над проститутками

Банда была создана Алексеем Платоновым в августе 2015 года. Суд установил, что члены банды в 2015 году проникали в квартиры, где оказывались услуги сексуального характера, и заставляли сотрудниц отдавать им часть доходов от этой деятельности. Платонов однажды «в целях подавления воли к сопротивлению и беспрекословного выполнения выдвинутых требований» избил одну из женщин.