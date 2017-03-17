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В Уфе осудили банду, стремившуюся взять контроль над проститутками

17 марта 2017, 10:41
Отбывать наказание семь уфимцев будут в колонии строгого режима.

Верховный суд Башкирии приговорил к длительным срокам лишения свободы семерых членов банды из Уфы, которая решила контролировать бизнес по оказанию интимных услуг, сообщает прокуратура республики. К уголовной ответственности привлечены уфимцы Алексей Платонов, Николай Романов, Руслан Исламов, Ильдар Мансуров, Руслан Ямгуров, Айбулат Карамсаков и Артур Хайретдинов.

Банда была создана Алексеем Платоновым в августе 2015 года. Суд установил, что члены банды в 2015 году проникали в квартиры, где оказывались услуги сексуального характера, и заставляли сотрудниц отдавать им часть доходов от этой деятельности. Платонов однажды «в целях подавления воли к сопротивлению и беспрекословного выполнения выдвинутых требований» избил одну из женщин.

Кроме этого подельники вовлекали и других девушек в занятие проституцией. Для этого они размещали объявления в интернете, обещая высокий заработок.

Сотрудники правоохранительных органов задержали членов банды в ноябре 2015 года.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в бандитизме, организации занятием проституцией, вовлечении в занятие проституцией, незаконном хранении оружия и разбое.

Суд приговорил Платонова к 14 годам лишения свободы, Романова и Ямгурова к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, Исламова и Мансурова к 10 годам лишения свободы, Хайретдинова к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, Карамсакова к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Своей вины в совершении преступления они не признали.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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