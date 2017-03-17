В Уфе общественники обеспокоены вырубкой деревьев на Вотикеевском карьере

- Так как деревья на территории Вотикеевского карьера растут в пойме реки Уфимки и Таушки, они относятся к первой категории лесов водоохранных и водорегулирующих (запретные зоны по берегам водных объектов), которые вырубать запрещено лесным кодексом. Также есть сигналы от местных рыбаков, что невозможно беспрепятственно проехать на снегоходе или машине через самовольно установленный шлагбаум к водным объектам рек Уфимки и Таушки, который охраняется вооруженными охранниками ЧОП, в чем мы усматриваем также нарушение законодательства, - отмечается в сообщении общественников.