В Уфе общественники обеспокоены вырубкой деревьев на Вотикеевском карьере

Экологическая организация «Зеленая Лига» обратилась с заявлением в министерство внутренних дел РФ по Башкирии, республиканскую прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой провести проверку хозяйственно-производственной деятельности директора Вотикеевского карьера Виктора Варнавского и запретить вырубку леса на территории карьера. По результатам проверки, как считают общественники, нужно «принять меры пресечения, вплоть до применения штрафных санкций или отзыва лицензии на разработку карьера».
Поводом для обращения в надзорные органы стал рассказ жителей деревни Князево о том, что мимо их деревни на протяжении нескольких дней с Вотикеевского карьера вывозится МАЗами лес. Жители считают, что этот лес готовят для продажи заводу "Кроношпан".
Общественники считают, что вырубка леса происходит с нарушением закона.
- Так как деревья на территории Вотикеевского карьера растут в пойме реки Уфимки и Таушки, они относятся к первой категории лесов водоохранных и водорегулирующих (запретные зоны по берегам водных объектов), которые вырубать запрещено лесным кодексом. Также есть сигналы от местных рыбаков, что невозможно беспрепятственно проехать на снегоходе или машине через самовольно установленный шлагбаум к водным объектам рек Уфимки и Таушки, который охраняется вооруженными охранниками ЧОП, в чем мы усматриваем также нарушение законодательства, - отмечается в сообщении общественников.
Сотрудники «Зеленой лиги» отмечают, что это уже не первое обращение по поводу вырубки леса на территории этого карьера. В марте прошлого года они обращались в министерство экологии Башкирии, природоохранную прокуратуру и в администрацию Уфимского района. Однако, по словам общественников, им «пришли отписки».
Видео, снятое общественниками: