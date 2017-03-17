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В Уфе общественники обеспокоены вырубкой деревьев на Вотикеевском карьере

17 марта 2017, 14:16
Экологи обратились с жалобой в министерство внутренних дел РФ по Башкирии, прокуратуру и Росприроднадзор.

Экологическая организация «Зеленая Лига» обратилась с заявлением в министерство внутренних дел РФ по Башкирии, республиканскую прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой провести проверку хозяйственно-производственной деятельности директора Вотикеевского карьера Виктора Варнавского и запретить вырубку леса на территории карьера. По результатам проверки, как считают общественники, нужно «принять меры пресечения, вплоть до применения штрафных санкций или отзыва лицензии на разработку карьера».

Поводом для обращения в надзорные органы стал рассказ жителей деревни Князево о том, что мимо их деревни на протяжении нескольких дней с Вотикеевского карьера вывозится МАЗами лес. Жители считают, что этот лес готовят для продажи заводу "Кроношпан".

Общественники считают, что вырубка леса происходит с нарушением закона.

- Так как деревья на территории Вотикеевского карьера растут в пойме реки Уфимки и Таушки, они относятся к первой категории лесов водоохранных и водорегулирующих (запретные зоны по берегам водных объектов), которые вырубать запрещено лесным кодексом. Также есть сигналы от местных рыбаков, что невозможно беспрепятственно проехать на снегоходе или машине через самовольно установленный шлагбаум к водным объектам рек Уфимки и Таушки, который охраняется вооруженными охранниками ЧОП, в чем мы усматриваем также нарушение законодательства, - отмечается в сообщении общественников.

Сотрудники «Зеленой лиги» отмечают, что это уже не первое обращение по поводу вырубки леса на территории этого карьера. В марте прошлого года они обращались в министерство экологии Башкирии, природоохранную прокуратуру и в администрацию Уфимского района. Однако, по словам общественников, им «пришли отписки».

Видео, снятое общественниками:

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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