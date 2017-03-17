В Уфе компанию «Интеграл» выселяют из офиса: подробности

- Долги составили уже более девяти миллионов рублей, мы направляли им уведомление с требованием в установленный законом срок оплатить сумму задолженности, однако они этого не сделали, - сообщила Очаева «Медиакорсети». – Что касается того, что мы не даем забрать документы и личные вещи, то это не правда. В настоящий момент их передача организована. Правда, остается открытым вопрос о передаче мебели, но только потому, что арендаторы не предоставили нам перечень всех предметов. Как только мы его получим, вся мебель будет передана.