В Уфе компанию «Интеграл» выселяют из офиса: подробности

Работников компании «Интеграл» сегодня выселяют из офиса на ул. Аксакова, 59 в Уфе. Такое решение принял новый собственник здания Алексей Крутов (основной акционер АО "Уфимский хлеб"). Прежний собственник объекта Эльмира Назмиева (супруга владельца холдинга Альфата Назмиева) утверждает, что происходит рейдерский захват. Однако Крутов, утверждает, что ему просто не вернули определенную сумму в положенный срок.
Сегодня днем в социальных сетях появилась информация о том, что работников компании «Интеграл» не пускают на работу. Даже появилось видео и фото "рейдерского захвата", свидетельствующе о том, что людям не дают забрать документы, необходимые для работы, печати и личные вещи.
В девятиэтажном здании находится головной офис холдинга, а также четыре управляющие компании. Сегодня здесь появилось новое охранное агентство, охранников же «Интеграла» якобы попросили покинуть помещение. Указание об этом, как сообщила «Медиакорсети» Эльмира Назмиева, дано директором Нефтекамского хлебокомбината Светланой Очаевой, на балансе которого находится здание. Она в свою очередь исполняет решение нового собственника предприятия предпринимателя Алексея Крутова.
В «Интеграле» в сентябре прошлого года начата процедура банкротства, сейчас идет стадия наблюдения. В декабре Назмиева, на тот момент основной акционер Нефтекамского хлебокомбината, продала Крутову предприятие. Однако в результате этой сделки, уфимское здание, по ее словам, должно было остаться у нее.
- Акции нефтекамского хлебокомбината я продала, чтобы покрыть долги компании, - рассказала «Медиакорсети» Эльмира Назмиева. – Однако при заключении сделки была достигнута договоренность, что здание перейдет мне по договору купли-продажи. В итоге никакого договора заключено не было, а вместо этого произошел рейдерский захват предприятия под предлогом невыполнения арендных обязательств. По закону мы имеем право забрать свое имущество, они обязаны допустить в здание. Остальные вопросы мы будем решать в судебном порядке.
Директор Нефтекамского хлебокомбината Светлана Очаева пояснила свое распоряжение тем, что у «Интеграла» накопились огромные долги за аренду.
- Долги составили уже более девяти миллионов рублей, мы направляли им уведомление с требованием в установленный законом срок оплатить сумму задолженности, однако они этого не сделали, - сообщила Очаева «Медиакорсети». – Что касается того, что мы не даем забрать документы и личные вещи, то это не правда. В настоящий момент их передача организована. Правда, остается открытым вопрос о передаче мебели, но только потому, что арендаторы не предоставили нам перечень всех предметов. Как только мы его получим, вся мебель будет передана.
Новый собственник Нефтекамского комината предприниматель Алексей Крутов категорически не согласен с обвинениями в рейдерском захвате. По его словам, Назмиева не исполнила договоренности, достигнутые при совершении сделки.
- Компания «Интеграл» задолжала Сбербанку 168 миллионов рублей, и банк предложил мне выкупить несколько активов компании, куда входили Нефтекамский хлебокомбинат, железобетонный завод в Нефтекамске, производственные базы, Янаульский завод несъемной опалубки, - рассказал господин Крутов Медиакорсети. – Я на это пошел, оплатив полную сумму, но по договоренности Назмиева должна была в течение двух недель выкупить это здание (в Уфе - прим.) в счет погашения оставшейся задолженности передо мной. Была устная договоренность, я прождал два месяца, деньги не выплачены, договор не заключен. Помимо этого, у «Интеграла» накопились огромные долги по аренде, и теперь уже я, как новый собственник должен их оплачивать. Я решил положить этому конец.